Meteoroloji uyarmıştı... Iğdır'da 'Nisan yağmurları' başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji uyarmıştı... Iğdır'da 'Nisan yağmurları' başladı

07.04.2022 11:58

Meteoroloji uyarmıştı.

Meteoroloji uyarmıştı... Iğdır'da 'Nisan yağmurları' başladı

IĞDIR - Meteorolojinin, Doğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı uyarısı sonrası 'Nisan yağmurları' Iğdır'da başladı.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olan Iğdır'da Meteorolojinin uyardığı yağışlar başladı. Gece saatlerinde etkili olan yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde yağan yağmur sonrası su birikintileri oluştu. Bazı binalarının çatı su giderlerinin tıkanması ve çatlaması sonrası aşağı dökülen suların yayılmasını önlemek için esnaflar kova ile önlem aldı. Halk arasında 'Nisan yağmurları' olarak bilinen yağmurun bereket getirdiğine de inanılır. Geçen yıl etkili olan kurak hava sonrası ektiklerinden pek verim alamayan çiftçiler 'Nisan yağmurlarından umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

'Meteoroloji uyardı'

Meteoroloji vatandaşları yağışların yer yer kuvvetli olması ve yerdeki karların yağan yağmur ile çabuk erimesinden dolayı meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji uyarmıştı... Iğdır'da 'Nisan yağmurları' başladı
Meteoroloji uyarmıştı... Iğdır'da 'Nisan yağmurları' başladı
Meteoroloji uyarmıştı... Iğdır'da 'Nisan yağmurları' başladı

YORUMLAR
500
Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevlerini hizmete alacak Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevlerini hizmete alacak Ayvalık'ta Deniz Hudut Kapısı'nda açılış heyecanı Ayvalık'ta Deniz Hudut Kapısı'nda açılış heyecanı

Meteoroloji, Çukurova, Iğdır, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyarmıştı... Iğdır'da 'Nisan yağmurları' başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:07:30. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji uyarmıştı... Iğdır'da 'Nisan yağmurları' başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement