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METEOROLOJİ UYARMIŞTI İSTANBUL'DA KARABULUTLAR

50 dakika önce

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI İSTANBUL'DA KARABULUTLAR, System.String[]

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da karabulutlar hakim olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Özellikle İstanbul'un boğazlar ile sahil kıyıları için yapılan uyarı sonrasında hafta sonu selin yaşandığı başta Eminönü olmak üzere sahil kıyılarında karabulutlar hakim olmaya başladı.


METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SON DAKİKA SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi için ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:06 Kaynak: DHA
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