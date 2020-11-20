Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı
20.11.2020 11:28
Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı Güne kar sürprizi ile uyandılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı
Güne kar sürprizi ile uyandılar
KIRIKKALE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından yurt genelinde kar yağışı pek çok bölgede etkili oldu. Ülkenin çoğu bölgesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de havaların soğumasıyla birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Güne sürpriz kar yağışı ile uyanan vatandaşlar cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 21 Kasım tarihinde yağmıştı.
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