Meteoroloji uyarmıştı: Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Meteoroloji uyarmıştı: Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı
21.11.2020 00:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından yurt genelinde kar yağışı pek çok bölgede etkili oldu. Ülkenin çoğu bölgesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde de havaların soğumasıyla birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Güne sürpriz kar yağışı ile uyanan vatandaşlar cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 21 Kasım tarihinde yağmıştı. - KIRIKKALE
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