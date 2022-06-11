Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya'nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya'da etkisini göstermeye başlayan yağış devam ediyor. Yağışın önümüzdeki günlerde de etkisini göstermesi beklendiği şehirde, hava sıcaklığının 21 dereceye geriledi. Meteoroloji; ani sel, su baskını , yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

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