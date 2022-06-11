Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak yağış etkisini göstermeye başladı
SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında gece saatlerinde Sakarya'da başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce aralarında Sakarya'nın da bulunduğu birçok il sağanak yağışlara karşı uyarılmıştı. Gece saatlerinde Sakarya'da etkisini göstermeye başlayan yağış devam ediyor. Yağışın önümüzdeki günlerde de etkisini göstermesi beklendiği şehirde, hava sıcaklığının 21 dereceye geriledi. Meteoroloji; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
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