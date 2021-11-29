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Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı

29.11.2021 21:41

- Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı Sakarya'da lodos etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya'da lodos etkisini göstermeye başladı.

- Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı

Sakarya'da lodos etkili oluyor

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya'da lodos etkisini göstermeye başladı. Adapazarı ve Serdivan ilçesinde etkili olan lodos yer yer yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce şiddetli rüzgarın etkili olması beklenen 17 il için turuncu uyarı yapılmıştı. Uyarı sonrasında 17 ilin içerisinde bulunan Sakarya'da lodos etkisini göstermeye başladı. Bazı vatandaşların yürümekte güçlük çektiği lodos, yer yer yaşamı olumsuz etkiliyor. Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde etkisini sürdüren lodos ile birlikte ağaçlarda ki yapraklar ise caddelere savruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, "Yapılan son değerlendirmelere göre Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden yarın ilk saatlerden itibaren bölgemiz genelinde beklenen İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli tam fırtına 70-110 km/sa şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi beklendiğinden soba ve baca kaynakları zehirlenmeler ve ulaşımda olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısı yapılmıştı.

Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı
Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı
Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı
Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji, Serdivan, Sakarya, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyarmıştı Sakarya'da etkisini göstermeye başladı - Son Dakika


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