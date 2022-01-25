Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, Van'daki mercek bulutunu yorumladı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, Van'da dün AA objektifine yansıyan mercek bulutun çok nadir bir doğa olayı olduğunu söyledi.

Macit, AA muhabirine, mercek bulutların özellikle deniz ve göllerin üzerinde oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Van'da görülen mercek bulut çok nadir görülen bir bulut çeşidi. Van'ın etrafındaki karasal alanda sıcaklıklar çok düşüktü, dolayısıyla göl nispeten daha sıcak olduğu için bu bulut orada oluştu. Soğuk alanlara gidemediği için kendi yerinde kalarak hareket ediyor."