Meteoroloji uzmanından İstanbul'da hafta sonu için şiddetli kar uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji uzmanından İstanbul'da hafta sonu için şiddetli kar uyarısı

İSTANBUL - Meteoroloji Mühendisi Cihat Er, İstanbul'da hafta sonu yoğun kar yağışının beklendiğine işaret ederek, İstanbulluları özellikle cumartesi günü için uyardı.

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı İstanbul genelinde etkili olmaya devam ediyor. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenilirken, uzmanlar özellikle hafta sonu için uyarılarda bulundu. Hafta sonu görülecek yağışların, şu ana kadarkilerden çok daha yoğun olacağını belirten AKOM Meteoroloji Mühendisi Cihat Er, İstanbulluları cumartesi günü etkili olacak kar yağışları konusunda uyardı.

Cumartesi günü için İstanbulluları uyardı

AKOM Meteoroloji Mühendisi Cihat Er, "Şu anda boğaz çevresinde aralıklı, hafif sayılabilecek yağış geçişleri devam ediyor. Sonrasında mola veriyor. Akşam saatlerinde yeniden etkisini arttırıyor. Yağış, gün içerisinde molalarla bu şekilde devam ediyor. Fakat yarın günün ilk saatlerinde yağış, etkisini yeniden arttırıyor. Özellikle önümüzdeki 4-5 gün boyunca uyarılarını yaptığımız yağışın en yoğun olduğu gün, yarın, cumartesi günü olacak. Bu zamana kadar aldığımız yağışlara benzer şekilde, yarın da, sabah ilk saatlerden itibaren gün boyunca kuvvetli, yer yer yoğun yağış geçişleri alacağız. Yağışlar, cumartesi günü bugünden çok daha etkili. Önümüzdeki saatlerde molalı yağış geçişleri devam ediyor, soğuk ve yağışlı hava bölgemizi terk etmiş değil. Ama özellikle yarın görülecek yağışlar, etkili yoğun kar yağışı geçişleri, şu ana kadar gördüğümüz yağışların şu ana kadarkinden çok daha etkili olması bekleniyor. Yağışın pazartesiden sonra bölgemiz üzerindeki etkisini kaybedeceğini söyleyebiliriz, modeller şu anda bu şekilde gösteriyor. Biz yağışı anbean takip ediyoruz. Herhangi bir güncelleme olduğu zaman biz yine teknik bilgilendirmelerimizi, raporlarımızı buradan ilgili birimlere iletiyor olacağız" dedi.