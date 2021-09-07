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Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede - Son Dakika

Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede

07.09.2021 07:30

Meteoroloji uzmanları son araştırmalarında volkanik patlamaların hava olaylarına yansımasıyla ilgili önemli bir bilgiler paylaştı. Patlamaların küresel ısınmayla birlikte eskisinden daha fazla tehdit oluşturduğunu savunan bilim insanları, gelecek dönemde volkanik kış beklediklerini ve bunun da dünya nüfusunu azaltacağını söyledi.

Bilim insanları, dünyanın geleceğine ilişkin araştırmalara devam ediyor. Meteoroloji alanında gerçekleştirilen son araştırma ise bilim gündemine damga vurdu. Araştırmaya göre küresel ısınmanın da etkisiyle meydana gelebilecek volkanik patlama, olağanüstü soğuk bir kışın yaşanmasına neden olabilir. Daha önce yaşanan ve dünya nüfusunu azaltan patlamanın yine aynı etkiyi yaratmasından endişe ediliyor.

"PATLAYICI KAVRAMI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Independent Türkçe'deki habere göre bu hafta Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarlarından ve Avustralya'daki Curtin Üniversitesi'nde doçent olan Martin Danisik, "'Patlayıcı' kavramının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor" dedi. Ekip, bugünkü Endonezya'da yaklaşık 75 bin yıl önce Toba Gölü'nün süper patlamasından sonra olanları araştırdıktan sonra bu sonuca vardı.

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İNSAN NÜFUSUNU DÜŞÜRDÜ

Söz konusu olayın kendisinin, o zamanlar insan nüfusunu 3 bin kişiye kadar düşüren ve yıllarca süren küresel bir kışa neden olduğu söyleniyor. Ancak bilim insanlarının özellikle ilgilendiği şey, magmanın 13 bin yıl sonrasına kadar sızmaya devam etmesi. Zira bu, ilk etapta sıvı magmanın mevcudiyeti olmadan da püskürmelerin meydana gelebileceğine işaret edebilir.

"FECİ OLAYLAR ARASINDA YER ALIYOR"

Çalışmanın yazarı Doç. Dr. Danisik şunları söyledi:

Süper patlamalar, dünya tarihindeki en feci olaylar arasında yer alıyor ve muazzam miktarda magmayı neredeyse hemen salıyor. Bunlar küresel iklimi, dünyayı 'volkanik bir kış'a sokacak noktaya kadar etkileyebilir. Volkanik kış, yaygın kıtlık ve nüfus bozulmasına neden olabilecek kadar anormal derecede soğuk bir dönem.

GELECEK İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Süper volkanların nasıl işlediğini öğrenmek, kaçınılmaz bir süper patlamanın gelecekteki tehdidini anlamak için önemlidir. Bir süper patlama bölgesel ve küresel açıdan etkili olabilir ve iyileşme on yıllar hatta yüzyıllar alabilirken, sonuçlarımız tehlikenin süper patlamayla bitmediğini ve daha fazla tehlike tehdidinin binlerce yıl sonra da varlığını sürdüreceğini gösteriyor.

Meteoroloji uzmanları uyardı! Volkanik kış bekleniyor, dünya nüfusu tehlikede

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