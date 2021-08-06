Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sel ve dolu uyarısı! Yarına dikkat - Son Dakika

Dün 38 derece sıcaklığı gören İstanbul için Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarı geldi. 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda sağanak bekleniyor.

YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Sakarya, Kocaeli, Yalova ile İstanbul'un Beykoz, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

VALİLİKTEN DE UYARI GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada da, "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarın (7 Ağustos) yerel kuvvetli olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.