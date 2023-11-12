Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a peş peşe sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden megakent için uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.
İstanbul Valiliği de benzer bir uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Öte yandan Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı alarm verildi.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
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