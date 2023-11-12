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Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a peş peşe sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a peş peşe sağanak yağış uyarısı

12.11.2023 17:53  - Güncelleme: 18:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, megakentte yarın sabah erken saatlerden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışın beklendiğini belirtti. İstanbul için sarı alarm verilirken, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ VE VALİLİKTEN PEŞ PEŞE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nden megakent için uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a peş peşe yağış uyarısı: Sabah saatlerinde etkili olacak

YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

İstanbul Valiliği de benzer bir uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a peş peşe yağış uyarısı: Sabah saatlerinde etkili olacak

13 KENTE SARI UYARI

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Öte yandan Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı alarm verildi.

Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a peş peşe yağış uyarısı: Sabah saatlerinde etkili olacak

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a peş peşe sağanak yağış uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a peş peşe sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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