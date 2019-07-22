Son Dakika Haberleri: Meteorolojide "civa" kazası
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Meteorolojide "civa" kazası

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda kaza sonucu civa dökülmesi sonucu, 11 personel tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Meteorolojide
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda kaza sonucu civa dökülmesi sonucu, 11 personel tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda saat 10.30 sıralarında kaza sonucu civa döküldü.
Olaya ilk etapta kurumun is¸ sağlığı ve güvenliği, ardından AFAD ekipleri müdahale etti. Kazanın meydana geldiği bölümde ortam o¨lc¸u¨mleri yapılarak, gerekli tedbirler alındı.
Sağlık durumları iyi olan 11 personel tedbir amaçlı olarak Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:33 Kaynak: AA
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