Son Dakika Haberleri: Meteorolojideki "cıva" kazası
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Meteorolojideki "cıva" kazası

28 dakika önce

Ankara Valiliğinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yere dökülen sıvı haldeki cıvadan etkilenerek hastaneye kaldırılan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirildi.

Meteorolojideki
Ankara Valiliğinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yere dökülen sıvı haldeki cıvadan etkilenerek hastaneye kaldırılan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğünde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Genel Müdürlüğün Laboratuvarında oda ısısında, sıvı halde bulunan 3 kilogram cıvanın yere döküldüğü belirtildi.
Cıvadan etkilenen 11 kişinin hastaneye nakledildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
Keçiören, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:40 Kaynak: AA
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