Meteorolojideki "cıva" kazası
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Ankara Valiliğinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yere dökülen sıvı haldeki cıvadan etkilenerek hastaneye kaldırılan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:40 Kaynak: AA
Valiliğinden, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yere dökülen sıvı haldeki cıvadan etkilenerek hastaneye kaldırılan 11 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Keçiören
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde öğle saatlerinde meydana gelen kazada Genel Müdürlüğün Laboratuvarında oda ısısında, sıvı halde bulunan 3 kilogram cıvanın yere döküldüğü belirtildi.
Cıvadan etkilenen 11 kişinin hastaneye nakledildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.
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