Meteorolojiden 10 ile yoğun kar uyarısı
1 saat önce
Bolu, Düzce, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yarın kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Bolu, Düzce, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yarın kar yağışının etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:50
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