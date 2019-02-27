Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 10 ile yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden 10 ile yoğun kar uyarısı

1 saat önce

Bolu, Düzce, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yarın kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteorolojiden 10 ile yoğun kar uyarısı, System.String[]
Bolu, Düzce, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yarın kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:50 

Sakarya, Düzce, Bolu, Şırnak, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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