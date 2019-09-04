Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı

6 saat önce

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Düzce ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 13 il için sağanak uyarısı, System.String[]

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Düzce ve Ankara'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan yarına kadar, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı

yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu

Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli,

Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin

kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir, Düzce ve

Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök

gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık

geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında

seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli eseceği bekleniyor.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:58 Kaynak: AA
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