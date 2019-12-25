Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

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Meteorolojiden 2 il için yoğun kar yağışı uyarısı
6 saat önce
Meteorolojiden yapılan açıklamada Şırnak ve Siirt'te bin 400 ve üzeri rakımlı yerlerde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
Meteorolojiden yapılan açıklamada Şırnak ve Siirt'te bin 400 ve üzeri rakımlı yerlerde bu geceden itibaren yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, bu geceden itibaren bölgede görülecek yağışların Siirt ve Şırnak'ta bin 400 ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Uyarıda vatandaşların olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - ŞIRNAK
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