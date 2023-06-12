Meteoroloji, 26 kent için "sarı" kodlu alarm verdi! - Son Dakika
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Meteoroloji, 26 kent için "sarı" kodlu alarm verdi!

12.06.2023 09:33

Meteoroloji verilerine göre bugün 6 bölgemizde sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların 2-4 derece azalması beklenirken 26 kent için "sarı" alarm verildi. Vatandaşlar hortum, dolu yağışı, sel ve taşkına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

26 KENT İÇİN "SARI" KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 26 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. "Sarı" alarm verilen 26 kent ise şunlar: Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

Meteorolojiden 26 kent için 'sarı' kodlu uyarı

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

YORUMLAR (1)
  • İbrahim Soytetir: Sarı kotu bilmeyenler haberdeki fotoya bakın amca logar kapağı arıyor sarı kot o Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Meteoroloji, 26 kent için "sarı" kodlu alarm verdi! - Son Dakika
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