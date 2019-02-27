Meteorolojiden 3 İl İçin Fırtına Uyarısı
2 saat önce
Kayseri, Sivas ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Kayseri
, Sivas
ve Nevşehir
için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden başlayarak Kayseri, Sivas ve Nevşehir genelinde rüzgarın hızının saatte 50-80 kilometreye ulaşması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 22.00'a kadar sürmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:24 Kaynak: AA
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