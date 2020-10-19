Meteorolojiden 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Konya, Aksaray ve Niğde'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Aksaray ve Niğde'de havanın, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Bölgede hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmininde bulunuldu.