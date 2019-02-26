Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Uyarısı

Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Uyarısı

14 dakika önce

Bolu, Düzce ve Sakarya'da bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Uyarısı, System.String[]
Bolu, Düzce ve Sakarya'da bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu ve Düzce çevreleri ile Sakarya'nın doğu kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek kar yağışının, yarın yer yer yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

Üç ildeki kar yağışının, cuma sabah saatlerine kadar etkili olması öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:24 Kaynak: AA

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