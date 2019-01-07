Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı

Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, Hakkari çevrelerinde sabah, Muş'un batısı ve Bitlis çevrelerinde ise salı sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı olması bekleniyor.

Buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin edilen bölgede, hava sıcaklıklığının 2-4 derece düşmesi öngörülüyor.


Rüzgar güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Van ve Muş'ta 0, Bitlis'te 1, Hakkari'de sıfırın altında 2 derece ölçüldü.


Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 2, Bitlis'te sıfırın altında 2 ve Muş ve Hakkari'de 0 derece olacak.


Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.


Hakkari çevrelerinde sabah, Muş'un batısı ve Bitlis çevrelerinde ise salı sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:10 Kaynak: AA

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