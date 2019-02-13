Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı

Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.

Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:00 Kaynak: AA

Bursa, Bolu, Bilecik, Güncel
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