Meteorolojiden 3 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı
1 saat önce
Bolu, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Bolu
, Bursa
ve Bilecik
'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu'nun yüksekleri, Bursa'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik'in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.
Bolu, Bursa ve Bilecik'te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:00 Kaynak: AA
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