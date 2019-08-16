Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

1 saat önce

Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı, System.String[]
Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde yarın sabahtan gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.
Yağışların yerel ve kuvvetli olmasının tahmin edildiğine değinilen açıklamada, metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin de öngörüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulunuldu.
Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu
Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti Hastanede skandal! Dört kaburgası kırılan gaziye sağlam raporu verilmiş Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:56:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]