Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteorolojiden 3 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

1 saat önce

Meterolojiden, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 3 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Meterolojiden, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, radardan alınan son verilere göre yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevresinde saat 17.00'ye kadar etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, sağanak dolayısıyla meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:02 Kaynak: AA

Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Güncel
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