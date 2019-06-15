Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
4 saat önce
Tokat, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:30 Kaynak: AA
, Yozgat
ve Sivas
çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Tokat geneli ile Yozgat'ın doğusu ve Sivas'ın batısında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ,su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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