Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

1 saat önce

Çankırı, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
Çankırı, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankırı, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde saat 18.00'e kadar gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:23 Kaynak: AA
Sinop, Kastamonu, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü Son dakika! Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:19:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]