Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
51 dakika önce
Kastamonu, Samsun ve Ordu için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:17 Kaynak: AA
, Samsun
ve Ordu
için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz Perşembe
günü Kastamonu ve çevresi, 12 Nisan Cuma günü Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış etkili olacak.
Meydana gelebilecek sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Öte yandan, bölge genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.
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