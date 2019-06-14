Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kayseri, Nevşehir ve Niğde için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kayseri, Nevşehir ve Niğde için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kayseri, Nevşehir ve Niğde'de bugün öğleden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Niğde, Nevşehir, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızılırmak'ta tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttular İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim Ayrılmak isteyen kız arkadaşının kalça kemiğini kırdı, 10 ay hapis cezası aldı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:44:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 il için sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]