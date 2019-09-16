Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
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Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

23 dakika önce

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısı yaptı.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, Malatya çevreleri ile Tunceli ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.

Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceğini aktaran merkez, yağış öncesi ve yağış sırasında rüzgarın kuvvetli olacağını aktardı.

(İHA)

Malatya, Tunceli, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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