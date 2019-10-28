Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı

36 dakika önce

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da parçalı bulutlu, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Tunceli ve Bingöl'de ise havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini aktaran merkez, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarların ise değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklendiği bilgisini paylaştı.

(İHA)

Adıyaman, Malatya, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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