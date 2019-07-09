Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 3 ile sağanak uyarısı
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Meteorolojiden 3 ile sağanak uyarısı

1 saat önce

Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 3 ile sağanak uyarısı, System.String[]
Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:07 
Trakya Bölgesi, İstanbul, Yalova, Ekonomi
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