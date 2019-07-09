Meteorolojiden 3 ile sağanak uyarısı
1 saat önce
Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:07
Trakya, İstanbul
ve Yalova
çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum
Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı
İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!
Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak