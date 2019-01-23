Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Kayseri, Sivas ve Nevşehir ile Yozgat'ın bazı ilçeleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı, System.String[]
Kayseri, Sivas ve Nevşehir ile Yozgat'ın bazı ilçeleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşamdan itibaren Kayseri, Sivas ve Nevşehir il geneli ile Yozgat'ın doğu ilçelerinde saatte 40-60, zaman zaman 50-70 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın da devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yer yer tipi ve kar erimesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:22 Kaynak: AA

Sivas, Kayseri, Yozgat, Güncel
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