Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı

35 dakika önce

Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı, System.String[]
Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, geceden itibaren Kayseri, Sivas, Nevşehir ve Yozgat'ta saatte 40-60, zaman zaman 70-90 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, karbonmonoksit zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, yer yer tipi ve kar erimesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Nevşehir, Sivas, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:48:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]