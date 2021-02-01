Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı

Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Sinop, Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer saatte 74 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 88 kilometre hızla eseceği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son Dakika

Teyze herkesi kendine hayran bıraktı! Kediyi sevme şekli izleyenlerin içini ısıttı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak

Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın

Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 436 lira seviyelerinde

Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi

Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı