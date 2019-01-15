Meteorolojiden 4 İl İçin Kuvvetli Kar Uyarısı

Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışlarının Kayseri ve Nevşehir il geneliyle, Yozgat'ın doğu kesimlerinde 10-20 santimetre, Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas çevrelerinde 20-30 santimetre aralığında olması bekleniyor.



Yağış sırasında ve sonrasında kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği için ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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