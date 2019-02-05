Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 4 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden 4 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 4 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı, System.String[]
Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri il geneli ile Nevşehir ve Yozgat'ın güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, kar sürülmesi, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz

Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı Son Dakika! Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:24:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 4 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]