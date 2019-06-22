Meteorolojiden 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı
39 dakika önce
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:52 Kaynak: AA
, Kırşehir
, Nevşehir
ve Yozgat
için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sağanağın saat 21.00'e kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Sağanak sonucu görülebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması, gerekli tedbirlerin alınması uyarısı yapıldı.
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