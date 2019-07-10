Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

2 saat önce

Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı, System.String[]
Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Güncel
Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir, yarından itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Bu illerde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, cuma günü Eskişehir çevrelerinde etkili olduktan sonra bölgeyi terk edecek.
Yağışlar, özellikle yarın Bursa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.
Hava sıcaklıkları ise bu illerde yarından başlayarak hafta sonuna kadar 5 ila 9 derece azalacak.
Bölge halkının ani sel, su baskınları, yerel dolu, yıldırım isabet etmesi, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar risklerine karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.
Öte yandan, rüzgarın yarın Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde güney ve batı, zamanla kuzey ve batı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve batıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (saatte 40 ila 70 kilometre) esmesi bekleniyor.
Bunun yol açabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:39 Kaynak: AA
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