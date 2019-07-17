Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
18 dakika önce
Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:42 Kaynak: AA
, Bilecik
, Kütahya
ve Eskişehir
için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'de beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar, ani sel, su baskınları, yerel dolu, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar risklerine karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları konusunda uyarıldı.
S-400 füzesine benzettiği maketi aracına bağlayıp 15 Temmuz zaferini kutladı Çöp konteynerini nakliye olarak kullanan gençler sosyal medyayı salladı Kayınpederi ve kayınbiraderini öldüren damat için karar verildi Konkordato kaçağı iş adamı tutuklandı