Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
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İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:00
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