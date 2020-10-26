Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

26.10.2020 08:33
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı, System.String[]

Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve sis tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz, Meteoroloji, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları için veda etti         
07:31
Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu         
01:16
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi         
23:23
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı         
20:49
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 08:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei