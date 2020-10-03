Meteorolojiden 4 il için "sıcak hava" uyarısı - Son Dakika

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün haftalık hava tahmin raporuna göre, halen mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı, 6-8 Ekim'de daha da artacak.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde gerçekleşecek.

Sıcaklıklar, Konya ve Aksaray'da 29, Karaman'da 28, Niğde'de ise 27 derece civarında olacak.