Meteorolojiden 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de akşam saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde de gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya, Karamam, Aksaray, Niğde genelinde havanın akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece düşmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmesinin beklendiği bildirildi.