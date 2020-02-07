Meteorolojiden 4 il için yoğun kar uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden 4 il için yoğun kar uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteorolojiden 4 il için yoğun kar uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.


Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ve Lice, Batman'ın Sason ve Kozluk, Siirt'in Baykan, Şirvan, Pervari ve Eruh, Şırnak Merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Açıklamada, "7-9 Şubat tarihleri arasında yoğun kar yağışının 20 santimetre ve üzeri şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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