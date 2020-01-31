Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta 30 Ocak Perşembe günü yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinde karla karışık yağmura, perşembeyi cumaya bağlayan gece saatlerinde ise kar yağışına dönüştüğü anımsatılarak, yer yer yoğun olan yağışların öğle saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesinin beklendiği kaydedildi.

Tahminler doğrultusunda gerçekleşen hava durumu sonucu kent merkezlerinde kar kalınlıklarının Kayseri'de 12, Kırşehir'de 3, Nevşehir'de 18, Sivas'ta 10, Yozgat'ta 13 santimetre olarak ölçüldüğü ifade edilen açıklamada, kar kalınlığının Erciyes Kayak Merkezi'nde 150 santimetreye,

Yıldız Dağı Kayak Merkezi"nde ise 115 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kar yağışının bugün akşam saatlerinde

kesilmesinin ardından 1 Şubat Cumartesi sabahı beklenen en düşük sıcaklıkların Kayseri'de sıfırın altında 9 derece, Kırşehir'de sıfırın altında 4 derece, Nevşehir'de sıfırın altında 6 derece, Sivas'ta sıfırın altında 6 derece ve Yozgat'ta sıfırın altında 8 derece olacağı

tahmin edildiği vurgulanarak, "Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile birlikte tipi, kar savruntusu ve

sürülmesi, görüş mesafesinde azalma gibi meteorolojik olaylara karşı vatandaşlarımızın ve

ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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