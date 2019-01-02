Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için fırtına ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 İl İçin Fırtına Uyarısı, System.String[]
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için fırtına ve kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak Türkiye'yi etkilemesi beklenen derin alçak basınç merkeziyle rüzgar Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yarın ve cuma günü akşam saatleri arasında, saatte 50-70, zaman zaman da 60-90 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına ulaşımda aksamalara, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar örtüsü olan alanlarda ani kar erimesi gibi olumsuzluklara neden olabileceği için bu tür olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:16 Kaynak: AA

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