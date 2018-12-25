Meteorolojiden 5 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı
27 dakika önce
Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Sivas
, Yozgat
, Kırşehir
, Nevşehir
, Kayseri
için kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
7'nci Bölge Müdürlüğü Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri için kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada kar yağışının zaman zaman kuvvetli olacağı belirtildi.
Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:16 Kaynak: İHA
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