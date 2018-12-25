Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı

27 dakika önce

Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 İl İçin Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri için kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada kar yağışının zaman zaman kuvvetli olacağı belirtildi.

Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:16 Kaynak: İHA

Kırşehir, Yozgat, Sivas, Güncel
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