Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

9 dakika önce

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı, System.String[]
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 50-80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.

Yarın Sivas ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde, çarşamba günü ise bölge genelinde hafif yağmur bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışlarla beraber cumartesi günü hissedilir derecede (6-8 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:29 Kaynak: AA

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