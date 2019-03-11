Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
9 dakika önce
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Kayseri
, Sivas
, Nevşehir
, Kırşehir
ve Yozgat
için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 50-80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.
Yarın Sivas ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde, çarşamba günü ise bölge genelinde hafif yağmur bekleniyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışlarla beraber cumartesi günü hissedilir derecede (6-8 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.
Vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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