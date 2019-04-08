Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

44 dakika önce

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar Uyarısı, System.String[]
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 50-80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.


Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:42 Kaynak: AA

Nevşehir, Sivas, Kayseri, Güncel
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