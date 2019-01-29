Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Kırşehir için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı, System.String[]
Kayseri, Nevşehir, Sivas, Yozgat ve Kırşehir için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Sivas, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Kırşehir'in merkez ve doğu ilçelerinde rüzgarın hızının saatte 60, Kayseri ve çevresinde ise 70 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:42 Kaynak: AA

Sivas, Nevşehir, Kayseri, Güncel
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